Squadra in quarantena? FIGC pensa di spostare le gare da rinviare a fine calendario

Cosa fare con un nuovo positivo tra i calciatori? Dopo il via libera agli allenamenti collettivi di ieri, è sempre questo il nodo che rallenta la Serie A nel percorso verso la ripartenza. Dato che il CTS ha richiesto la quarantena per la squadra interessata, il problema si pone soprattutto per quanto riguarda il campionato. Secondo La Repubblica, l’idea di FIGC, qualora dovesse verificarsi una cosa del genere, sarebbe di spostare le partite del club colpito a fine torneo. Già con due squadre, però, questo progetto verrebbe meno per l’impossibilità di trovare ulteriori spazi in un calendario già serratissimo. E questo fa pensare che, a meno di un intervento deciso del premier Conte, l’ok condizionato giunto ieri rappresenti più che altro una pietra finale sull’idea di riprendere la stagione.