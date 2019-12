"Squadra inedita", "pensa al Clasico": stampa catalana su Inter-Barça

Di seguito le prime pagine della stampa di Barcellona di oggi, martedì 10 dicembre 2019

SPORT

"Barça inedito"

Spazio alle riserve per la sfida contro l'Inter in virtù di una qualificazione già ottenuta. "Valverde sfrutta le rotazioni - si legge - e si presenta a San Siro con una squadra piena di giovani e con Neto al debutto in porta. Messi, Pique e Sergi Roberto assisteranno al match da Barcellona"

MUNDO DEPORTIVO

"Rakitic convice"

Nel giorno di Inter-Barcellona il quotidiano apre con la ritorno in campo su buoni livelli di Ivan Rakitic. "Le buone prestazioni del croato nelle ultime gare ha fatto cambiare idea al club - si legge -: adesso si punta alla sua permanenza. Ha risposto con professionalità al suo momento difficile e ha risposto bene quanto è stato necessario"

"Lautaro Vs Suarez"

Per quanto riguarda la formazione anti-Inter dei catalani l'attenzione è tutta incentrata sul duello fra Luis Suarez e Lautaro Martinez viste anche le assenze di Messi e Pique.

L'ESPORTIU

"In modalità campionato"

Barça già concentrato ai prossimi impegni di Liga quello disegnato questa mattina sul quotidiano sportivo in lingua catalana di Barcellona. "Con la qualificazione già ottenuta - si legge sulla prima pagina - Messi, Pique e Sergi Roberto rimangono a casa pensando alla sfida dell'Anoeta (casa della Real Sociedad) e al Clasico contro il Real Madrid"