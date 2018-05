Squadre B in Serie C: molto rumore per nulla. Per ora

Le parole del subcommissario della FIGC Alessandro Costacurta arrivate ieri dalle pagine di una rivista sportiva in merito alla certezza dell'inserimento delle Squadre B delle big di Serie A nella prossima Serie C hanno scatenato una ridda di reazioni. Dalle più pacate a quelle più scettiche sul tema delle seconde squadre, tutte hanno convenuto sulla dubbia tempistica di una comunicazione su un tema così dibattuto.

Tra l'altro, come lo stesso Gabriele Gravina, presidente della Lega Pro, ha tenuto a precisare a TuttoMercatoWeb.com, dalle parole del dirigente federale non è scaturita alcuna novità dirompente e che, per ogni valutazione, andrà comunque atteso il comunicato ufficiale della Federcalcio per venire pienamente a conoscenza delle modalità effettive di questa piccola-grande rivoluzione.

Ma allora perché fare un'esternazione parziale su una tematica così "calda" senza ottemperare a tutti i crismi che una modifica alla struttura del nostro movimento richiede? Forse è stata semplicemente un'uscita infelice ma che potrà essere comunque d'insegnamento per il futuro. Soprattutto per quanto riguarda la Lega Pro, un mondo che da troppi anni vive in bilico fra sopravvivenza e oblio, fra sogni di gloria e realtà amare, fra piccole realtà emergenti e piazze storiche disastrate.

L'inserimento delle squadre B sarà, a prescindere, uno spartiacque fra il presente e il futuro della terza categoria. Un campionato che si prospetta meno locale, meno legato ai campanili, e più globale dove si ritroveranno gli stessi colori, gli stessi stemmi e le stesse rivalità della Serie A. Quindi meglio andarci con i piedi di piombo. Perché la questione sta a cuore a molte, troppe persone.