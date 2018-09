Squalifica CR7, il verdetto della UEFA arriverà giovedì 27 settembre

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Si conoscerà giovedì 27 settembre l'entità della squalifica di Cristiano Ronaldo. Come riporta Tuttosport.com, in quella data si riunirà la Commissione Disciplinare, Etica e di Controllo della UEFA ed esaminerà l'episodio che ha visto protagonisti CR7 e Murillo.

Quasi scontata la sua assenza il 2 ottobre contro lo Young Boys, ma se la baruffa con il difensore del Valencia verrà etichettata come 'condotta violenta' ecco che le giornate di squalifica potranno salire o 2 o anche a 3.