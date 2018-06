Srna: l'esperienza al servizio di Maran. Altra scommessa per Giulini

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il nome di Darijo Srna continua a essere di stretta attualità in casa Cagliari e nelle prossime ore il club sardo proverà a chiudere l'operazione relativa all'esterno per mettere tanta esperienza nella rosa del neo tecnico Rolando Maran. Per il classe 1982 è pronto un contratto annuale e sarebbe un'altra scommessa per il presidente Tommaso Giulini, dopo quella fatta con Bruno Alves oppure quella con Gregory Van der Wiel.

In precedenza le cose non sono andate benissimo, soprattutto per quel che riguarda il laterale olandese, ma Srna proverà a essere decisivo in Serie A anche non essendo più giovanissimo. Un colpo che farebbe molto comodo a Maran e che allo stesso tempo permetterebbe al popolo rossoblù di ammirare un giocatore che ha calcato tantissimi campi nella sua carriera, che cercherà di contribuire alla salvezza dello stesso Cagliari.