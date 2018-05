Sta meglio il Milan o la Juve? Si annuncia una finale avvincente

Il Milan sta meglio della Juve? E’ la domanda che si pongono in tanti dopo aver osservato le ultime partite delle due formazioni in campionato. Apparentemente i rossoneri sembrerebbero più brillanti sul piano fisico e la vittoria con il Verona, con tanto di sesto posto riguadagnato grazie al pareggio tra Atalanta e Lazio, lascia supporre che il Milan arrivi a questa sfida al top della forma psicofisica. Ma i campioni della Juve possono risolverla in qualsiasi momento, come successo nello scontro diretto allo Stadium ad aprile. Il Milan in quella sfida giocò un bel calcio per 70 minuti, mettendo la Vecchia Signora alle corde, ma terminò l’incontro con una sconfitta e tre gol incassati. La verità è che la panchina della Juve ha una qualità superiore rispetto a tutto il resto del campionato e il Milan per avere la meglio dovrà disputare la gara perfetta, un match senza sbavature sia in attacco che in difesa.

Allegri può tirare fuori il coniglio dal cilindro in qualsiasi momento, Gattuso ha delle scelte più limitate a gara in corso. Biglia non ci sarà e verrà sostituito da Locatelli, mentre Calabria tornerà ad occupare la corsia sinistra al posto di Abate. In avanti solito ballottaggio tra Kalinic e Cutrone con il giovane italiano in vantaggio. I rossoneri si affideranno all’estero di Calhanoglu, il migliore di questo finale di stagione, un numero dieci atipico che sta mettendo in mostra tutte le sue qualità balistiche, oltre ai gol e gli assist è l’unico capace di verticalizzare e sventagliare da una parte all’altra del campo ad occhi chiusi. Di fronte i rossoneri avranno una Juve virtualmente campione d’Italia per la settima volta di fila, ma forse un po’ stanca come ha ammesso Andrea Barzagli dopo la vittoria contro il Bologna: “Siamo in sofferenza piena, ma come gruppo non molliamo mai. Potremmo fare molto meglio, ma è un finale di stagione così”.