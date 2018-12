Stacco vincente di Albiol nel finale: Napoli-SPAL 1-0 al 45esimo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

E' finito 1-0 il primo tempo di Napoli-SPAL, gara valida per la 17esima giornata di Serie A. Frazione piuttosto noiosa quella andata in scena al San Paolo dinanzi a oltre 30mila spettatori, con i ragazzi di Ancelotti che solo nel primo dei tre minuti di recupero ha trovato il gol grazie a un colpo di testa di Raul Albiol.

Come prevedibile, è stato il Napoli a condurre la partita fin dai primi istanti. Con Ghoulam terzino sinistro e in costante proiezione offensiva, Ancelotti ha schierato Zielinski che, di fatto, ha agito da mezzala al fianco di Hamsik e Marko Rog.

Schieramento molto difensivo della SPAL. A discapito della distinta che parlava di 4-4-2, quello schierato da Semplici è un 5-3-2 con Lazzari e Fares esterni di difesa e tre centrali di difesa a proteggere Gomis, portiere per la verità non troppo impegnato nella prima frazione.

Il primo squillo dopo sette minuti ha portato la firma di Marko Rog. La rete annullata a Insigne, dopo un lungo silent-check, è stata l'occasione più significativa fino al gol realizzato negli istanti finali di una prima frazione che ha visto la squadra di Ferrara difendersi con ordine. E il Napoli attaccare in maniera troppo prevedibile.

Per la successiva mezz'ora davvero poco da segnalare. Il Napoli ha provato a costruire soprattutto sulla corsia sinistra, ma i palloni scaraventati in area sono sempre stati facile preda dei difensori della SPAL. Dall'altro lato, fin dai primi istanti la squadra di Semplici ha rinunciato ad attaccare, affidandosi a qualche ripartenza con quasi l'unico scopo di alleggerire la pressione sui difensori.

Nel finale però, dopo l'infortunio rimediato da Djourou (al suo posto Vicari), ecco il gol che ha sbloccato il match. Nel primo dei tre minuti di recupero calcio d'angolo battuto da Mertens e colpo di testa vincente di Raul Albiol. Una perfetta deviazione di testa che permetterà ai ragazzi di Ancelotti di tornare in campo per giocare la ripresa con tutt'altra serenità.