Stadio della Roma, 9 arresti. Pallotta: "Noi estranei ai fatti"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo l'arresto di nove persone per corruzione in merito alla costruzione del nuovo 'Stadio della Roma', ha parlato il presidente della Roma James Pallotta.

Vendere la Roma?

"Non l'ho mai detto. Solo in caso di ritardi, ma non vedo perché debbano esserci, visto che la Roma non ha fatto niente di male. Dovremmo aver approvato lo stadio. Non vedo perché dovremmo vedere il progetto bloccarsi".

È fiducioso sul l'iter del progetto?

"Non so, tutto quello che sta succedendo l'ho letto dalla stampa, ma la Roma è estranea. Dal mio punto di vista la Roma non c'entra, costruiremo lo stadio. Tutti vogliono lo stadio, costruiamolo. Tutto è stato fatto in maniera trasparente, la Raggi ha detto che era tutto ok. Non dovremmo avere problemi. Vedremo più avanti: è stata una bella vacanza, a parte le ultime 2 ore".

Ha sentito Raggi o Parnasi?

"Non credo abbia il cellulare in galera, non ho parlato con nessuno". Lo scrive Il Romanista.