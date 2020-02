vedi letture

Stadio di proprietà, proprietà forte, identità. Garcia: "Lione e Juve società simili"

Rudi Garcia, tecnico del Lione, ha parlato delle similitudini tra Juventus e i suoi in conferenza stampa. "Nel 2013 ho scoperto il campionato italiano e la Juventus che è un'istituzione. Ci sono similitudini tra i club, la Juventus ha il proprio stadio, di proprietà. L'OL ha un presidente da tempo, arrivano grandi giocatori ogni anno e si vede la forza dell'istituzione. Lo stesso per la Juventus: i giocatori si immedesimano in quel che rappresenta la società. Aulas ha fatto sì che il Lione fosse uno dei pochi club con lo stadio di proprietà, è stato un visionario. L'obiettivo è fare una grande stagione e vincere titoli. Vincere la Champions? Nel calcio non si sa mai... Io quando sono arrivato in Italia, hanno vinto altri sei Scudetti e dall'arrivo di Ronaldo hanno l'obiettivo della Champions, come il PSG".