© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina ha così commentato quanto riferito oggi dal Sindaco di Firenze, Dario Nardella, in merito alla delibera da parte della giunta comunale che ha reso pubblica la sua intenzione di mettere in vendita i terreni occupati attualmente dal centro alimentare polivalente Mercafir (dando così la possibilità, in caso di acquisizione da parte della Fiorentina, di rendere il futuro stadio nuovo di proprietà): “Apprendiamo con grande favore le notizie che arrivano da Firenze. Il Comune e il Sindaco Nardella hanno fatto un importante passo in avanti per permettere a chi vuole investire come noi della Fiorentina sul territorio, di avere certezze e iter chiari e più snelli. Iniziano a vedersi concrete possibilità per realizzare un’opera importante come potrà essere il nuovo stadio della Fiorentina. Continueremo il nostro dialogo e incontri con il Comune e i rispettivi team di lavoro così che si possa procedere in maniera spedita", le parole affidate al sito ufficiale del club viola.