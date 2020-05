Stadio Is Arenas, Cellino condannato a 2 anni per delitto ambientale. Cade l'accusa di peculato

L'ex presidente del Cagliari e attuale patron del Brescia, Massimo Cellino>, è stato condannato a due anni per violazioni paesaggistiche nell'ambito dell'inchiesta sulla realizzazione dello stadio Is Arenas a Quartu Sant'Elena (Cagliari). L'ex patron rossoblù, riporta gazzetta.it, è stato invece assolto dall'accusa di peculato (per il quale era stato arrestato nel 2014), un aspetto che soddisfa l'avvocato di Cellino, che ora si dice fiducioso di dimostrare la totale innocenza del suo assistito in appello.