Stadio Milano, il sindaco Sala: "Il progetto così non è accettabile"

A margine della seduta del Consiglio comunale di Milano che oggi ha dato il via libera (con ben 16 condizioni) alla Giunta per proseguire per il progetto legato al nuovo stadio, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media presenti: "Io sono contento del parere favorevole ma quello che ne ricavo è che quello che è il progetto come è oggi non è un progetto che è accettabile.

Quindi è da qua che si ricomincia a lavorare a livello di giunta. Ho votato anche io e ho votato favorevolmente. Quello che penso è che i volumi che sono stati chiesti sono volumi non realistici, sono eccessivi. Adesso parte la discussione vera con le società. Credo che le società siano consapevoli del fatto che il piano che ci hanno proposto era un piano troppo a loro favore. Non si può vedere un singolo aspetto perché sono tanti, e se si arrivasse ad un accordo si arriverà lavorando su più aspetti. Dobbiamo riportare questa proposta un pò più nell'interesse del Comune".