Stadio zona franca da sempre. Gli insulti hanno stufato tutti

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il calcio sta lentamente modificando il proprio modo di sentire. E forse è anche grazie a José Mourinho, che ha teso l'orecchio all'indirizzo della curva dei tifosi della Juventus, a dare il la a riflessioni, anche polemiche, da parte degli allenatori nostrani. Ancelotti che vuole fermare le partite per gli insulti perché "la maleducazione deve rimanere fuori dagli stadi", perché in giro per l'Europa è difficile essere insultati. Anche in Spagna, dove c'è una rivalità molto accesa fra Barcellona e Real Madrid. Gli ha fatto eco Eusebio Di Francesco, che ha condiviso la posizione di Di Francesco, aprendo però all'ironia e al campanilismo. Mancini, da par suo, ha detto che potrebbe essere una soluzione, senza esporsi più di tanto.

Il problema è che il calcio viene utilizzato come valvola di sfogo da parte delle frustrazioni della propria vita. Sia allo stadio, che appare da sempre una zona franca dove tutti possono fare quel che viene in mente (senza pagare) sia sui social network, ma quello è un fenomeno generalizzato anche alla politica (e svariati altri campi di applicazione). Che cosa fare? È evidente che un paese dove alcuni bambini, a ogni rilancio del portiere avversario, prendano la rincorsa con un "ooooo" di attesa per lanciare epiteti non edificanti abbia un grosso problema che va al di là dello stadio.

È cultura, così come i calciatori dovrebbero essere degli esempi. Discorso vecchio quanto la palla rotolante, questo, ma spesso lasciato in sospeso per convenienza. E, sempre per convenienza, ci sono giudici sportivi che hanno chiuso diversi occhi in caso di possibili polemiche tra big, lanciando la scure verso altre realtà molto più piccole. Report alla fine è stato minimizzato e non ha ancora insegnato che il pesce palla puzza, eccome, e dalla testa. E non sono solo gli spettatori il problema.