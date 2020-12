Staffelli e i Tapiri: "Noi l'incubo dei club. Cassano ne ha ricevuti 15, un giorno toccherà a CR7"

Valerio Staffelli, storico inviato di Striscia la Notizia, ha ripercorso la sua lunga carriera da "consegnatore di Tapiri" in una curiosa intervista rilasciata a Tuttosport. "Siamo il terrore degli uffici stampa perché arriviamo quando meno se lo aspettano e temono che i calciatori e gli allenatori abbiano detto cose fuori posto. Le facce che non scorderò mai? Un Conte attapirato come l’ultima volta in macchina raramente l’ho visto. Ma anche Paolo Maldini. Erano nella stessa condizione, erano al limite della reazione in quel momento. Avevano due facce... Il più simpatico? Cassano: ne ha avuti ben 15", le sue parole.

"Poi c'è Balotelli. Quella della maglia del Milan indossata ai tempi dell’Inter la considero una perla. Sapevamo che sarebbe stato il suo sogno, gli abbiamo preparato la maglietta e poi lui se l’è voluta mettere. Da lì è nato un disastro con l’Inter, con i tifosi, siamo diventati dei molestatori ma non è così. Cristiano Ronaldo? Prima o poi capiterà anche a lui… Succederà, ne sono sicuro!", ha concluso Staffelli su un possibile Tapiro al campione della Juventus.

Ricordiamo che appena pochi giorni fa anche il 'Papu' Gomez è stato tra le "vittime" di Staffelli, scatenando un vero e proprio caso nazionale che ha coinvolto pure il suo compagno di squadra Duvan Zapata.