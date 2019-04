Stagione finita, come per la Juve. A Napoli inizia il momento dei bilanci

Fonte: Dal nostro inviato al San Paolo

Difficile adesso darsi degli obiettivi. Difficile adesso trascinare il Napoli fino al prossimo 26 maggio, il giorno dell'ultima giornata di campionato. Ci ha provato questa sera Carlo Ancelotti, in conferenza stampa: "Adesso - ha dichiarato - dobbiamo blindare quanto prima il posto in Champions League e poi il secondo posto".

Eppure, l'impressione dopo il match di stasera è quella di trovarsi dinanzi a un enorme vuoto, un po' come capitato martedì sera alla Juventus dopo la sconfitta contro l'Ajax. E' vero che il secondo posto non è ancora matematico, che i punti di vantaggio sull'Inter sono sette. Ma a sei giornate dalla fine perdere la seconda piazza appare difficile, quasi impossibile.

E' quindi tempo di pensare al futuro più che al presente. Alla prossima stagione, quando si proverà a migliorare quanto fatto quest'anno. "La programmazione - ha dichiarato l'allenatore - è già iniziata da tempo". E queste ultime partite serviranno per rafforzarla, per fare la tara. E stilare una lista precisa di promossi e bocciati in vista di una stagione in cui il Napoli, dopo una prima annata di transizione con Ancelotti in panchina, vuole alzare l'asticella.