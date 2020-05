Stankovic campione: è il 33° titolo degli ex giocatori della Lazio del 2000

vedi letture

Con la vittoria del campionato serbo di venerdì scorso con la sua Stella Rossa, Dejan Stankovic ha fatto 33. Che rappresenta il numero di titoli conquistati da lui e da altri 5 colleghi attualmente allenatori ma che nel 2000 erano suoi ex compagni nella Lazio Campione d'Italia. Grandi giocatori che - ricorda la pagina di statistiche Lazio Page - una volta attaccati gli scarpini al chiodo hanno intrapreso con successo la carriera sulla panchina.

Stankovic è l'ultimo ad aggiungersi alla lista, inaugurata da Mancini nel 2001 con il trionfo in Coppa Italia con la Fiorentina. L'attuale ct della Nazionale è quello che ha vinto più titoli di tutti: ben 13 tra i viola, la Lazio, l'Inter, il Manchester City e il Galatasaray. Poi c'è il Cholo Simeone con l'Atletico Madrid (9), Almeyda tra River Plate, Banfield e Chivas (5) e Conceicao al Porto (2).

In mezzo, ovviamente, c'è anche Simone Inzaghi, che da quando è stato promosso in prima squadra ha vinto una Coppa Italia e 2 volte la Supercoppa italiana. Il mondo biancoceleste spera che possa scalare la classifica al più presto possibile, magari ad agosto, quando si concluderà (dovrebbe concludere, il condizionale resta sempre d'obbligo) il campionato di quest'anno. Che vede la Lazio inseguire la Juventus capolista a -1 punto. A inizio marzo, prima del recupero tra Juve e Inter, la squadra di Inzaghi era in vetta alla classifica ed era lanciatissima - sotto ogni aspetto - per raggiungere un traguardo impensabile a inizio stagione. Un sogno, che nessuno a Formello vuole pronunciare esplicitamente, ma a cui tutti credono. E gli allenamenti di questi giorni lo testimoniano, con la squadra che ha mantenuto la stessa fame e la stessa voglia che aveva il 29 febbraio, quando ha giocato l'ultima partita col Bologna. E che dovrà avere anche tra tre settimane, quando ricomincerà subito col botto con la delicata sfida contro l'Atalanta.