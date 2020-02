vedi letture

Stankovic: "Non mi sorprende che Lazio-Inter valga per lo scudetto. Sogno di tornare in Italia"

Dejan Stankovic, ex centrocampista di Lazio e Inter, ora allenatore della Stella Rossa, ha parlato a Sky Sport della sfida scudetto tra Lazio e Inter, sue ex squadre: "Non mi sorprende che Lazio-Inter valga per lo scudetto. Lasciamo perdere la Juve, che negli ultimi anni ha dominato. Ma Lazio e Inter hanno due allenatori che lavorano e si vede il loro lavoro. Inzaghi e Conte sono incredibili, un esempio per tutti. Fanno vedere come si lascia un’impronta. Sono molto contento per Simone, da giovani eravamo compagni di squadra e devo dire che è stato una grande sorpresa. Se la Lazio riesce a rimanere fresca fino alla fine, lotterà per lo scudetto insieme all’Inter".

Sul futuro, Stankovic non ha dubbi: "Sogno un giorno di tornare in Italia. Conosco quel calcio, mi piace, mi esalta la competizione che c’è tra calciatori, tra allenatori, tra dirigenti. Conosco bene quel mondo. Quando finirò la mia missione qua, il mio primo pensiero è l’Italia".