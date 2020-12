Stasera Barcellona-Juventus, ultime di formazione: 3 dubbi per Koeman, De Ligt può riposare

Partiamo da un presupposto. Leo Messi, a differenza dell'andata, ci sarà e affronterà la Juventus di Cristiano Ronaldo. Il tecnico blaugrana Ronald Koeman, però, al di là della Pulce ha qualche dubbio di formazione. Gli esterni di difesa davanti a Ter Stegen saranno Dest e Jordi Alba, mentre al centro permane il dubbio su chi affiancherà Lenglet: in pole c'è Araujo, ma non sono da scartare le chance di Mingueza o l'arretramento di De Jong. A centrocampo certo del posto l'ex Pjanic, al suo fianco proprio l'olandese ex Ajax o, dovesse arretrare in difesa, il solito Busquets.

Davanti sembrano certi del posto, oltre a Messi, anche Griezmann e Pedri. Mentre la quarta maglia offensiva se la giocano Trincao, le cui quotazioni sono in netta crescita, Coutinho e Braithwaite.

In casa Juventus invece il principale dubbio riguarda la difesa: De Ligt potrebbe riposare, al centro della difesa con Bonucci in quel caso ci sarebbe ancora Danilo. Sugli esterni Cuadrado e Alex Sandro. A centrocampo il dubbio riguarda la sinistra: Chiesa o Bernardeschi? Il primo sembra favorito, con Ramsey a destra e la coppia Arthur-Rabiot al centro. Davanti, con Cristiano Ronaldo ci sarà Alvaro Morata.

Queste le probabili formazioni di Barcellona-Juventus:

Barcellona (4-2-3-1): Ter Stegen; Dest, Araujo, Lenglet, Jordi Alba; Pjanic, De Jong; Trincao, Messi, Pedri; Griezmann.

Juventus (4-4-2): Buffon; Cuadrado, Danilo, Bonucci, Alex Sandro; Ramsey, Arthur, Rabiot, Chiesa; Ronaldo, Morata.