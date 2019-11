Stasera Borussia Dortmund-Inter: tutte le dichiarazioni della vigilia

Si torna in campo stasera per la Champions League, con l'Inter che sfida il Borussia Dortmund al Signal Iduna Park con l'obiettivo di avvicinare la qualificazione agli ottavi di finale. Di seguito tutte le dichiarazioni della vigilia:

Antonio Candreva: "Conte ha inciso tanto nelle mie prestazioni e si vede, per me è stato fondamentale. Cerchiamo sempre di fare un salto di qualità, sia in campo sia fuori. Ci alleniamo sempre duramente. Se continueremo così e seguiremo il mister, potremo davvero andare lontano".

Antonio Conte: "Ci difenderemo solo se il Dortmund sarà talmente bravo da metterci alle corde. Abbiamo testimoniato come per noi non esistano gare in casa o in trasferta: affrontiamo i nostri avversari sempre con l'idea di giocarcela. Chi pensa il contrario è fuori strada. Non è per questo che lavoriamo ogni settimana. Dobbiamo essere bravi, in quei momenti di sofferenza che certamente ci saranno, ad essere compatti e difendere bene, ma nella fase di possesso sappiamo cosa fare, come e quando farlo. Non ci snatureremo".

Julian Brandt: "Vogliamo giocare contro l'Inter e vincere, senza discussioni. Vogliamo dimostrare di essere una squadra con tanta qualità per tutta la gara. Io e lui siamo giocatori che possiamo variare la nostra posizione in campo. Tutto dipende dall'allentaore. Sono felice quando gioco insieme a Marco e vorrei sempre scendere in campo insieme a lui".

Lucien Favre: "Dobbiamo preparare bene la partita, sarà fondamentale fase sia la fase difensiva che quella offensiva con attenzione. I nerazzurri sono una buona squadra, dobbiamo trovare il giusto equilibrio".