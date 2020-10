Stasera Dinamo Kiev-Juventus: gli ucraini si presentano da imbattuti nelle 9 gare stagionali

Esordio Champions in terra ucraina per la nuova Juventus di Andrea Pirlo. Il primo avversario del girone europeo sarà infatti la Dinamo Kiev, squadra dal grande blasone storico per quanto riguarda le sfide fuori dai confini nazionali. Dopo il secondo posto in campionato dello scorso anno, a diversi punti di distanza dallo Shakthar, il club ha deciso di affidare la panchina al santone Mircea Lucescu e seppur parziali i primi risultati iniziano già a vedersi.

Come arriva la Dinamo alla sfida - In campionato, gli ucraini sembrano aver già trovato la propria strada: dopo 6 partite la squadra di Lucescu è prima con 14 punti, 4 vittorie e 2 pareggi. Ma pure in Europa la Dinamo ha già avuto modo di misurarsi: per arrivare ai gironi di Champions infatti ha dovuto eliminare prima l'AZ Alkmaar, poi il Gent.

Capitolo infortunati: il terzino destro titolare Tymchyk è fermo dall'11 settembre per un infortunio agli adduttori, il difensore centrale Burda si è lesionato il tendine d'achille il 5 settembre e gli altri due centrali, Shabanov e Popov, non hanno ancora recuperato al meglio dai rispettivi infortuni.