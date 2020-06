Stasera Genoa-Parma, i convocati di D'Aversa: torna Pezzella, out Inglese

Attraverso il proprio sito ufficiale, il club ducale ha reso noti i convocati di Mister Roberto D'Aversa per Genoa-Parma. Il tecnico crociato ha convocato 23 giocatori per la trasferta ligure, tra cui si rivede Giuseppe Pezzella, assente contro il Torino. Nessun'altra novità, con Alberto Grassi e Luca Siligardi ancora out, così come Roberto Inglese. Di seguito l'elenco dei crociati:

Portieri: Colombi, Radu, Sepe;

Difensori: Bruno Alves, Darmian, Dermaku, Gagliolo, Iacoponi, Laurini, Pezzella, Regini;

Centrocampisti: Barillà, Brugman, Hernani, Kucka, Kurtic, Scozzarella;

Attaccanti: Caprari, Cornelius, Gervinho, Karamoh, Kulusevski, Sprocati.