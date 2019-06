Stasera Italia-Bosnia, Kean e Zaniolo non saranno tra i convocati

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Aggiornamenti sulla formazione dell'Italia che questa sera affronterà a Torino la Bosnia per le qualificazioni a Euro 2020. Secondo quanto riporta SportMediaset, infatti, non vedremo in campo sicuramente due giocatori: Kean e Zaniolo. Entrambi non faranno parte dei 23 chiamati ad affrontare Pjanic e compagni. Se per il romanista era cosa prevista e prevedibile, anche l'attaccante juventino siederà questa sera in tribuna. Kean ha svolto ieri l'allenamento della vigilia e stamani si è aggregato ai compagni per svolgere la rifinitura: probabilmente il ct Mancini ha preferito risparmiarlo anche in vista dei prossimi Europei dell'Under 21 di Gigi Di Biagio.