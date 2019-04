© foto di Imago/Image Sport

Un messaggio semplice ma chiaro dall'Ajax, attraverso i social, che in vista della gara di stasera manifesta fiducia massimo nella squadra di Ten Hag: "We believe". I lancieri sfideranno la Juventus alle 21 all'Allianz Stadium, una sfida di semifinale che vale tantissimo per entrambe. Una gara che gli olandesi vivranno senza l'apporto di Tagliafico, come noto, squalificato dopo il giallo dell'andata.

Juve-Ajax, i dubbi di formazione - Pochi, derivanti semplicemente dalla condizione di qualche acciaccato: Mazraoui di adatterà come terzino sinistro, mentre Veltman va verso la conferma a destra. In mezzo aumenta ora dopo ora la fiducia per De Jong, ieri tutta la seduta coi compagni ma ancora non hanno il 100% di certezze che ci sarà. Jurgen Ekkelenkamp favorito per l'eventuale sostituzione del gioiello già prenotato dal Barcellona