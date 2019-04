© foto di Imago/Image Sport

Allegri nella conferenza stampa di vigilia lo aveva preannunciato ieri: "Domani in rifinitura proveremo anche i rigori" e nella rifinitura di oggi i bianconeri si stanno allenando anche dal dischetto. I candidati: Cristiano Ronaldo, Pjanic, Emre Can, Dybala e Bonucci. Da ricordare inoltre che Szczesny, quest'anno, si è salvato tre volte su cinque. Nelle fila dei Lancieri invece il rigorista è Tadic, ma in stagione dal dischetto sono stati efficaci anche Huntelaar, Dolberg, Schöne, Veltman e De Ligt. Il tecnico degli olandesi, Ten Hag, ha ricordato in conferenza che "abbiamo un portiere che li para come Onana”.