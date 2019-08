Stasera Juve-Napoli, Milik out: "Soffro a non essere in campo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Niente Juventus-Napoli per Arek Milik. Il centravanti polacco, ancora in fase di recupero, ha scritto su Instagram il suo dispiacere per non poter aiutare Ancelotti e la squadra allo Stadium: "Stasera sarà una grande sfida, soffro a non essere in campo. Ma sto lavorando ogni giorno per tornare il prima possibile. Al vostro fianco. Forza Napoli, forza ragazzi".