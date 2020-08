Stasera Juventus-Lione, i convocati di Sarri: presenti sia Dybala che Chiellini

La Juventus, tramite il suo profilo ufficiale di Twitter, ha diramato l'elenco dei convocati per la gara contro il Lione. Regolarmente presenti Chiellini e Dybala, out invece come previsto Douglas Costa. Per l'argentino corsa contro il tempo per vederlo in campo stasera, difficilmente sarà titolare.

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon.

Difensori: Chiellini, de Ligt, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Rugani, Demiral.

Centrocampisti: Pjanic, Ramsey, Matuidi, Rabiot, Bentancur, Muratore.

Attaccanti: Ronaldo, Dybala, Cuadrado, Higuain, Bernardeschi, Olivieri.