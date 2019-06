Stasera Kean in campo. Sarà l'osservato speciale di Sarri

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tutta l’Italia guarderà Moise Kean e la Nazionale Under 21 questa sera al Mapei Stadium. A maggior ragione Sarri, che sta pensando già a progettare la formazione bianconera del futuro e attorno alle valutazioni del nuovo allenatore si baseranno le scelte dell’estate sul mercato. Anche perché - sottolinea Tuttosport - il classe 2000 è al centro di una delle trattative chiave delle prossime settimane riguardo al rinnovo di contratto: si lavora per prolungare l’intesa fino al 2024, sfruttando gli ottimi rapporti tra la società bianconera e l’agente Mino Raiola. E in tutto questo anche la presenza di Sarri avrà un peso.