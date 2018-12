Stasera la sfida alla Sampdoria. Bologna, svolta o guai

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Bologna, svolta o guai". Titola così il Corriere dello Sport in merito alla situazione di Filippo Inzaghi sulla panchina dei felsinei. Gli emiliani scenderanno in campo stasera alle 20.30 contro la Sampdoria, il tecnico ex Milan e Venezia ha caricato la sua squadra dicendo: "Vincere si può". In caso di mancato successo, però, i rossoblu resterebbero in terzultima posizione.