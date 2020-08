Stasera la sfida per il Pallone d'Oro 2020. Che non ci sarà

Palloni d'Oro sfuggiti, mancati, quest'anno come mai prima. Perché France Football ha chiuso momentaneamente bottega, ironia della sorte, nell'anno in cui un giocatore del Paris Saint-Germain avrebbe potuto vincere il massimo alloro. Dall'altra un polacco, centravanti, numeri da pallottoliere. Robert Lewandowski, il miglior numero nove del globo, contro Neymar, ovvero la dimostrazione che nell'era della scienza c'è ancora spazio per l'estro.

Non è stato l'anno di Lionel Messi, zero titoli, la valigia del campione dietro la porta. Non è stato quello di Cristiano Ronaldo, Re d'Italia ma fuori di confine battuto dal Lione operaio. Non è stata la loro stagione, in questo anno strano, difficile, complicato. Dove il mondo s'è fermato ed è ripartito con gli stadi vuoti. Non è stato il loro anno mentre ha avuto due protagonisti. Attesi ma forse non così dominanti. Non migliori degli altri due. Perché Lewandowski contro Neymar sarà per la Champions. Non per qualcosa che è andato in soffitta, per quest'anno.