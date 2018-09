Stasera la svolta con Immobile. Ma questa Lazio è più forte e completa

© foto di Insidefoto/Image Sport

Cinque cambi rispetto alla squadra che aveva vinto e convinto contro il Genoa. Immobile, Milinkovic e Lucas Leiva contemporaneamente in panchina perché sabato c'è il derby e in quella occasione i migliori dovranno essere al top della forma. La Lazio che questa sera ha vinto soffrendo a Udine ha mostrato di avere una rosa più completa e profonda rispetto a quella della passata stagione che, utilizzando sempre gli stessi, arrivò un po' cotta al rush finale.

Nell'estate degli addii di De Vrij e Felipe Anderson, Lotito e Tare hanno messo a disposizione di mister Inzaghi Durmisi e Berisha, ma soprattutto Acerbi e Badelj. Alternative in più per una squadra che appare più completa e più matura, capace di portare a casa il risultato pur senza brillare.

Bene Badelj e Correa questa sera alla Dacia Arena. Sempre più leader della difesa Francesco Acerbi. I nuovi scesi in campo si sono ben comportati, anche se per tornare per tornare da Udine con i tre punti è servito l'ingresso di Ciro Immobile. Dopo due ottime prestazioni, Caicedo è apparso un po' in affanno e l'ingresso del centravanti titolare ha dato alla squadra di Inzaghi più certezze e più ritmo.