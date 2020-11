Stasera Lazio-Zenit, i convocati di Inzaghi: torna anche Strakosha a disposizione

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Lazio ha reso nota la lista di convocati per la gara di stasera contro lo Zenit San Pietroburgo: per Simone Inzaghi importanti rientri, in particolare quello di Luiz Felipe in difesa ma anche di Strakosha in porta. Di seguito la lista delle scelte del tecnico:

Portieri: Furlanetto, Reina, Strakosha.

Difensori: Acerbi, Armini, Hoedt, Luiz Felipe, Patric, Radu.

Centrocampisti: Akpa Apro, Anderson, Cataldi, Czyz, Fares, Lazzari, Leiva, Luis Alberto, Marusic, Parolo, Pereira.

Attaccanti: Caicedo, Correa, Immobile, Muriqi.