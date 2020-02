vedi letture

Stasera Milan-Juve: Pioli non ha mai battuto i bianconeri. I precedenti sorridono a Sarri

Non solo Ibrahimovic contro Cristiano Ronaldo: Milan-Juventus, semifinale di andata di Coppa Italia in programma questa sera, sarà anche la sfida tra i due allenatori, Stefano Pioli e Maurizio Sarri. E le statistiche sorridono nettamente ai bianconeri, che peraltro non perdono in Coppa Italia contro i rossoneri dal lontano 1985: all'epoca trionfò il Diavolo a Torino col risultato di 1-0. Poi una lunga serie: ben 12 partite senza vittorie nella coppa nazionale per il Milan.

Pioli non ha mai battuto la Juve. Eppure l'ha affrontata ben 18 volte, alla guida di Chievo, Bologna, Lazio, Inter, Fiorentina e Milan. Bilancio non proprio ottimale: ben 15 sconfitte, solo 3 pareggi. Pesantissimo anche il parziale: 32 gol subiti, 7 gol fatti. Meglio va a Maurizio Sarri, che ha allenato contro il Milan in 11 occasioni: 6 vittorie e 4 pareggi, una sola sconfitta. E tra i due? Sorride anche qui il tecnico della Juventus, ma c'è un po' di equilibrio in più: Sarri ha battuto sei volte Pioli, che invece ha trionfato in tre occasioni. Un solo pareggio tra i due mister.

Pioli vs Sarri: il bilancio

11 partite giocate: 6 vittorie Sarri, 3 vittorie Pioli, 1 pareggio.

Pioli vs Juventus

18 partite giocate: 3 pareggi, 15 sconfitte. 7 gol fatti, 32 subiti.

Sarri vs Milan

11 partite giocate: 6 vittorie, 4 pareggi, 1 sconfitta. 18 gol fatti, 10 subiti.

Ultima vittoria del Milan a San Siro contro la Juventus

Serie A 2016/2017 Milan-Juventus 1-0

Ultima vittoria del Milan in Coppa Italia contro la Juventus

Coppa Italia 1984/1985 Juventus-Milan 0-1 (quarti di finale)

Ultima vittoria del Milan a San Siro in Coppa Italia contro la Juventus

Coppa Italia 1977/1978 Milan-Juventus 4-2 (secondo turno fase a gironi)