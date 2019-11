Stasera Napoli-Salisburgo: tutte le dichiarazioni della vigilia

Si torna in campo stasera per la Champions League, con il Napoli che attende il Salisburgo al San Paolo con l'obiettivo di avvicinare la qualificazione agli ottavi di finale. Di seguito tutte le dichiarazioni della vigilia:

Carlo Ancelotti: "La notizia del giorno è che domani abbiamo una gara importante che ci deve permettere di passare il girone di Champions, è un obiettivo per tutti noi e sappiamo quanto è difficile. Siamo concentrati su quello, sul cercare di fare una gara di alto livello. Tutto il resto sono dettagli, sui quali si può essere d’accordo o meno. Se me lo chiede, devo dire che non sono d’accordo con questa decisione presa dalla società, Noi dobbiamo accettarla".

Kostas Manolas: "Possiamo fare meglio, serve maggiore cattiveria in alcune gare. Quando si prende gol non è mai colpa di un giocatore ma di tutta la squadra salvo casi particolari. Bisogna lavorare di più sulla fase difensiva, con la Roma abbiamo fatto male all’inizio poi negli ultimi 20 minuti la nostra pressione non ha mai permesso alla Roma di uscire palla al piede".

Jesse Marsch: "Il Napoli ha una buona difesa, ma ci sono tanti giocatori che sono forti. Concludo dire che è molto stimolante giocare certi giocatori, non ci concentriamo sul singolo ma sulla forza del Napoli come squadra".

Andreas Ulmer: "Ogni gara ha una storia diversa, ti trovi ad affrontare squadra con caratteristiche diverse quindi anche il modo di preparare le gare è sempre diverse. Nella prima gara abbiamo mostrato la nostra qualità, forse dobbiamo solo essere più incisivi nella fase offensiva del gioco".