Stasera scende in campo l'Italia dei riservisti. Esame fondamentale per i 3 gioielli del Sassuolo

vedi letture

Sarà un’Italia sperimentale, con l’anima provinciale e la fame di chi un posto al sole, cioè all’Europeo della prossima estate, se lo deve ancora guadagnare. Roberto Mancini - sottolinea il Corriere della Sera - ha scelto la Nazionale dei riservisti per l’amichevole con la Moldova, al numero 175 del ranking Fifa e sempre battuta dagli azzurri (4 volte su 4). Stasera dentro il Franchi, che sta diventando lo stadio azzurro dopo la sfida alla Bosnia dello scorso settembre e in attesa di quella con l’Estonia dell’11 novembre, giocherà una squadra lontana parente di quella dei titolari a cui spetterà l’onere di misurarsi con Polonia e Olanda nelle sfide della Nations League.

Sassuolo protagonista - Con i riservisti è stato chiaro: mi aspetto molto da voi. Oltre alla vittoria, pretende il solito gioco fluido, anche se la Moldova penserà molto a difendersi e chiuderà qualsiasi spazio e "voglio vedere la solita mentalità". È un esame per molti. Soprattutto per i tre gioielli del Sassuolo, la squadra rivelazione del campionato: Locatelli in mezzo al campo giocherà la seconda partita consecutiva dopo l’esplosivo debutto in Olanda, Berardi torna dopo due anni e Ciccio Caputo a 33 anni e 2 mesi sarà l’attaccante più vecchio della storia a indossare per la prima volta la maglia azzurra da titolare.

Clicca qui per tutte le ultime sulle probabili formazioni di Italia-Moldavia!