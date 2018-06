Stefan Lainer, nuova freccia del Napoli. 10 milioni al Salisburgo

Stefan Leiner sarà il nuovo laterale destro del Napoli. Prenderà il posto di Christian Maggio che, dopo un decennio, abbandonerà gli azzurri alla scadenza contrattuale il prossimo 30 giugno. Si tratta di un giocatore equilibrato, bravo sia in fase difensiva che in quella offensiva, pur non essendo né un Maicon né un Hysaj, per prendere a riferimento calciatori agli antipodi. Con il Salisburgo è cresciuto esponenzialmente, arrivato per 200 mila euro - uno dei pochi acquisti del club della Red Bull - e ora verrà venduto per 50 volte il suo valore iniziale. Discreta tecnica, è abituato a toccare il pallone molte volte durante la partita. Un paragone che sembra calzante, soprattutto per la dirompenza fisica, potrebbe essere quello con Lichtsteiner, non solo per una questione di assonanza (e nome identico).

Nome: Stefan Lainer

Squadra: Red Bull Salisburgo

Valore: 10 milioni di euro.