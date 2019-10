Fonte: Con la collaborazione di Marco Conterio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Minuti decisivi in casa Milan per l'ingaggio di Stefano Pioli. L'ex allenatore della Fiorentina è ormai a un passo dal club rossonero, che questa mattina ha comunicato l'esonero a Marco Giampaolo (nel tardo pomeriggio è attesa l'ufficialità).

Adesso la società rossonera sta perfezionando l'ingaggio del nuovo tecnico, che dovrebbe sottoscrivere un contratto di un anno più rinnovo automatico per una ulteriore stagione al raggiungimento di obiettivi già prefissati. Per Pioli, ingaggio di circa 1.5 milioni di euro netti a stagione.