Stefano Turati, l'Icaro del Sassuolo che ha stoppato la Juve

La Giovane Italia vi porta alla scoperta dei nuovi talenti del calcio italiano, raccontandovi ogni giorno, alle 8:45, le storie dei giovani di casa nostra e dei club che scommettono su di loro

© foto di www.imagephotoagency.it

Tra il Tre Fontane di Roma e l’Allianz Stadium di Torino ci sono circa 700 chilometri e svariate categorie di differenza, considerando che il primo ospita le gare casalinghe della Primavera giallorossa, mentre il secondo è la casa dei bianconeri scudettati per otto anni consecutivi. Per colmare questa distanza, apparentemente abissale, a Stefano Turati sono bastate meno di quarantotto ore e qualche volo dei suoi. Stavolta, però, il classe 2001 ha imitato Icaro. Con la differenza che, al contrario del figlio di Dedalo, le sue ali lo hanno portato dritto verso una nuova frontiera della sua giovane carriera.

Al centro della scena - Quella del portiere del Sassuolo non è stata una domenica come le altre. Non può esserlo, quando il tuo nome viene pronunciato per primo dallo speaker, perché mister De Zerbi ha scelto di affidarti la difesa dei pali neroverdi. Turati si è quindi trovato catapultato dall’anticipo del campionato Primavera 1, che lo ha visto in campo nel pomeriggio di venerdì, al lunch match della quattordicesima di Serie A, giocato da titolare al cospetto dei campioni della Juventus. Mister De Zerbi, il sabato sera, gli ha chiesto di liberare la pazzia quando gli ha comunicato che, poche ore dopo, sarebbe scoccata l’ora del suo debutto da professionista. Stefano non ha fatto una piega, tenendo fede a quel carattere spensierato che lo ha portato a toccare il cielo con un dito ad appena diciotto anni. E si è preso la scena all’Allianz Stadium, con una prestazione da applausi che ha contribuito in maniera sostanziosa alla conquista di un punto prezioso in ottica salvezza. Nel primo tempo, un bel tuffo per dire di no a Emre Can e mettersi in partita, prima di piegarsi senza colpe al fendente di Bonucci. I pezzi forti della galleria, però, sono arrivati nella ripresa. Risposta strepitosa per dire di no a una punizione di CR7 che pareva destinata all’incrocio, muro invalicabile sul tocco a botta sicura di Higuain. E pazienza se sul rigore, trasformato da Ronaldo per il 2-2 finale, per sua stessa ammissione gli sono tremate le gambe. Già, perché dopo aver incassato la trasformazione dagli undici metri, Stefano ha sfoggiato altri due pezzi di bravura che hanno certificato il risultato positivo dei suoi. Intervento da applausi, di puro istinto, per alzare sopra la traversa una rasoiata di Dybala, prima di completare l’opera sbarrando la strada del gol a Ramsey.

Assenza giustificata - Gli abbracci dei compagni e dello staff tecnico, i complimenti del mito Buffon e la coda di microfoni in zona mista hanno reso ancora più speciale la prima volta da sogno di un ragazzo che, partendo dal vivaio dell’Inter e passando per una preziosa esperienza col Renate, è diventato grande con la maglia del Sassuolo. Un diciottenne protagonista anche fuori dal campo, considerando che frequenta con profitto il liceo classico. Ma un esordio in Serie A, per di più se celebrato rispedendo al mittente CR7 e compagni, val bene un’assenza sul libretto delle giustificazioni. “Domani a scuola? Non prometto niente”, ha detto Turati nel dopo gara, sorridendo con quell’aria di chi ancora non ha realizzato che razza di pomeriggio si è regalato. Dal tiro-cross beffardo di Semeraro, che venerdì pomeriggio gli ha fatto incassare un gol indigesto con la Primavera, ai voli miracolosi per dire no ai campioni della Juventus. Sì, Stefano: è tutto vero. Da ieri pomeriggio c’è un giovane talento in più nei radar del calcio italiano.