Stella Rossa, Ben Nabouhane sfida il Napoli: "Sogno che si realizza"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Questa sera sarà una delle insidie principali a disposizione della Stella Rossa per far male al Napoli. Parliamo dell'attaccante Ben Nabouhane El Fardou, che ha così parlato ai taccuini de Il Corriere del Mezzogiorno: "Il secondo gol che ho realizzato a Salisburgo è stato davvero importante per me, per la squadra e per i tifosi. Sono un attaccante veloce, che non ha l'ossessione per il gol anche se ne ho fatti tanti. Tifosi? Sono sempre con noi, pronti a supportarci. Nelle mie esperienze precedenti ho trascorso momenti difficili, ma qui ho trovato tutto ciò che mi mancava. Poter affrontare una coppa del genere e una squadra come il Napoli è la realizzazione del sogno mio e della mia famiglia. Obiettivo? Vincere il campionato e vedere come va in Champions".