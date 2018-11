Stella Rossa, Milojevic: "Ancelotti è uno dei migliori allenatori in Europa"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Napoli, il tecnico della Stella Rossa Vladan Milojevic ha parlato anche del 'collega' Ancelotti: "Ribadisco quanto detto a Belgrado, Ancelotti è uno dei migliori allenatori in Europa, noi siamo una squadra outsider perché affrontiamo squadre che sono nei primi posti nei loro campionati. Noi dopo 28 anni torniamo in Champions e abbiamo giovani con poca esperienza, solo 2 ne hanno un po'. Affrontiamo tre squadre ed una di loro forse vincerà la Champions. Siamo felici di essere ancora in gioco. Ancelotti ha detto che la Stella Rossa è stata sottovalutata? Non commento quanto detto da Carlo, l'ha detto e forse mi piace. Noi veniamo da un paese piccolo, ma fiero, con tanti giovani. Qui sono in giro tanti soldi, è un altro livello".