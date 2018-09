Stella Rossa-Napoli, la UEFA vieta vendita biglietti ai tifosi serbi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Stangata per lo Stella Rossa, prossimo avversario del Napoli in Champions League. La UEFA ha deciso di vietare al club la vendita dei biglietti ai propri tifosi per le prossime due partite. Inoltre lo stella Rossa ha ricevuto una multa di 30mila euro. tutto questo per l'invasione dei tifosi, per l'aver acceso fumogeni, per atti vandalici e lancio di oggetti.