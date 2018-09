Stella Rossa, Pankovic: "Maksimovic il migliore qui degli ultimi anni"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ai microfoni di Radio Marte è intervenuto Stefan Pankovic, direttore esecutivo della Stella Rossa, prossima avversaria del Napoli. "È una squadra forte, può arrivare anche primo nel girone, anche noi però possiamo fare cose importanti, ciò che conta è essere in Champions, ci siamo e vogliamo fare bene. Amo il modo in cui ha giocato il Napoli in questi anni, l'ho sempre visto nei momenti liberi, per Ancelotti abbiamo grande rispetto ma quando saremo qui a Belgrado i nostri tifosi ci daranno una grande forza. Maksimovic? E' un mio amico, una buona persona, può fare 3-4 posizioni, da noi è stato poco, solo 1 anno e mezzo, ma a mio avviso dal punto di vista tecnico è il miglior difensore che abbiamo avuto negli ultimi 5-10 anni".