Stella Rossa, Simic: "Già battuto il Liverpool, bis col Napoli possibile"

Fonte: TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'attaccante della Stella Rossa Veljko Simic ha parlato al sito ufficiale del club di Belgrado alla vigilia della sfida contro il Napoli: "Dopo la vittoria contro il Liverpool andiamo con un maggior grado di fiducia a Napoli. Giochiamo contro una squadra che può vincere contro chiunque in Europa. Proveremo a dare il meglio e provare a portare a casa un risultato positivo. Il sostegno dei nostri tifosi al San Paolo significherà molto per noi, con loro diamo il 20-30% n più".

Sulla gara d'andata: "Mi aspetto una gara diverso rispetto a quella di andata, il Napoli è più organizzato e ha superato il periodo di adattamento al nuovo allenatore. D'altra parte anche noi abbiamo più esperienza rispetto all'inizio e si è visto nella gara contro il Liverpool. Abbiamo dimostrato di poter affrontare le squadre più forti, ma non voglio promettere nulla. Daremo il massimo e proveremo a fare la partita che abbiamo fatto all'andata, anche se dipenderà da loro. Loro hanno per lunghi tratti il possesso palla per trovare un buco nella difesa. Dovremo essere molto concentrati e correre molto, siamo pronti a farlo. Se abbiamo battuto il Liverpool possiamo battere anche il Napoli".