Dejan Stankovic, nuovo allenatore della Stella Rossa, ha rilasciato un'intervista alla tv serba Pink, in cui ha confermato l'arrivo di Federico Pannoncini nel suo staff e smentito le voci legate a un possibile interesse per Mario Balotelli: "Sarebbe bello, ma non succederà. Pannoncini ha girato il mondo, è esperto. Abbiamo lavorato insieme con Stramaccioni. Sono felice che faccia parte della mia squadra".