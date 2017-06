Step by step: la scalata di Politano. Firenze è la prossima tappa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una crescita lenta, ma costante dalle giovanili della Roma fino al Sassuolo e, chissà, un futuro alla Fiorentina. Matteo Politano, esterno offensivo classe '93, non ha bruciato le tappe, ma ha seguito la classica crescita di chi esce dai settori giovanili di un grande club senza però perdersi per strada e scalando così le serie fino ad arrivare in Europa. Perugia è stata la sua prima tappa nel 2012-13 dove in Lega Pro si mise in luce con 10 reti in 35 presenze conquistando così l'attenzione del Pescara che lo porta in Serie B dove in due stagioni mette a segno 12 reti in 81 presenze sfiorando la promozione in Serie A. Massima serie conquistata grazie alla chiamata del Sassuolo con cui in questa stagione esordisce anche in Europa League mettendosi in luce con tre reti in nove gare (13 reti in 71 presenze il totale).

Esterno rapido, dal fisico compatto gioca preferibilmente sulla corsia destra d'attacco nel tridente o nei tre dietro la prima punta per sfruttare il proprio piede mancino rientrando per poi calciare a rete essendo dotato di un buon tiro e di un'ottima visione di gioco che gli permette di rendersi utile per i compagni coi suoi assist. La Fiorentina punta su di lui per il dopo Bernardeschi, pronto a spiccare il volo verso una big del nostro campionato, e a Firenze Politano potrebbe trovare la consacrazione finale e salire un altro gradino nella propria carriera.