© foto di Federico Gaetano

Quattro milioni per rimanere o sedici per andare via? Perché il bivio di Stephan El Shaarawy non avrebbe senso di esistere se la Roma offrisse un rinnovo corposo. Invece i giallorossi sono fermi a cifre ben inferiori, appena sotto i tre milioni di euro annui - con bonus - e a un anno dalla scadenza l'italoegiziano sta cercando di capire quale può essere la scelta migliore per il proprio futuro.

DUBBI SHANGHAI SHENHUA - Il club cinese vorrebbe acquistare l'ex Milan, dopo il tira e molla dei giorni scorsi è pronto a offrire vicino ai 15 milioni di euro alla Roma - con bonus per arrivare a 20 - ma potrebbe esserci bisogno di un ulteriore piccolo sforzo. Dal canto loro i capitolini sono disposti anche a cedere El Shaarawy per poi reinvestire.

QUASI 50 MILIONI - El Sha andrebbe a percepire circa 48 milioni di euro, sedici all'anno, con il suo nuovo contratto. Ci sarebbe una richiesta ulteriore: la possibilità di liberarsi a zero in caso di mancato ambientamento, ma da questo punto di vista i cinesi non ci sentono, dovendo spendere una ventina di milioni per il suo cartellino.