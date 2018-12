Stepinski: "È tornato il vero Chievo, ce la giochiamo con tutti"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

A segno contro il Parma, Mariusz Stepinski commenta ai canali ufficiali del Chievo le sue sensazioni dopo l'1-1 maturato nella gara contro i ducali: “Ogni punto è importante, soprattutto in trasferta contro una squadra molto forte. Sono contento per aver giocato novanta minuti, per aver segnato un altro gol e per la prestazione di squadra, Abbiamo avuto una falsa partenza, ma ora è tornato il vero Chievo che può giocarsela con tutti”.

Su Pellissier.

“Mi piace molto giocare con Sergio, sto imparando tanto da lui. Quando gioco in coppia con lui per me è più facile, perché i difensori sanno che c’è in campo un attaccante veramente temibile”.