Stepinski-Parma, l'osservato speciale e un pomeriggio poco felice

Risultato finale: Chievo-Parma 1-1

Un esame fallito, da parte di Mariusz Stepinski, contro la squadra che a gennaio l'ha cercato con insistenza. Un pomeriggio anonimo, quello vissuto dal polacco, nella sfida contro il Parma. Tre mesi fa i ducali l'hanno a lungo seguito per metterlo a disposizione di mister D'Aversa, senza riuscire però a convincere i clivensi a lasciarlo partire. Poco male, almeno stando alla prestazione offerta al Bentegodi contro i crociati. L'ex Nantes è rimasto in campo 63', meritando un 5 in pagella poiché ha praticamente mai impegnato la retroguardia del Parma. Dal suo cambio, poi, il Chievo ha iniziato a giocare fino ad agguantare la rete del pari.

Non solo colpa sua, ovviamente. Perché il Chievo fino a quel momento era in difficoltà come lo è stato in quasi tutte le gare disputate finora in questo campionato. Anzi, il bottino di sei gol di Stepinski è tutto sommato positivo per un attaccante che spesso e volentieri s'è dovuto caricare la squadra sulle spalle. Tuttavia il classe '95 non segna da inizio febbraio ma in estate, probabilmente, farà nuovamente parlare di sé vista la giovane età e visto quanto fatto in passato.

Quale futuro per Stepinski? Da capire se il Parma, così come la Fiorentina (altra società interessata fino a cento giorni fa), torneranno alla carica col Chievo per assicurarsi il cartellino del calciatore nativo di Sieradz. Difficile al momento che possa restare al Bentegodi e puntare all'immediato ritorno in A indossando la maglia del Chievo, viste le richieste pervenute dalla massima divisione italiana e da altri campionati europei.