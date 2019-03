Stesso modulo, con Keita. L'Inter ha quelli giusti per battere l'Eintracht

© foto di Insidefoto/Image Sport

Nonostante la pochezza numerica della rosa a disposizione per la decisiva gara contro l’Eintracht, Luciano Spalletti nella conferenza stampa della vigilia è comunque riuscito a dare qualche indicazione. Facciamo un rapido resoconto: Nainggolan, Icardi e Miranda sono infortunati, mentre Lautaro Martinez e Asamoah sono squalificati. Dalbert, Joao Mario e Gagliardini fuori lista, al solito. E si torna così alle ‘indicazioni’: Brozovic, non al meglio ma convocato, si accomoderà in panchina. Davanti invece, salvo colpi di scena, ci sarà dal primo minuto Keita Balde, il vero e proprio dubbio delle ultime ore. “Se diciamo che può giocare un tempo, allora dobbiamo considerare anche che la partita potrebbe durate 120’”, è stata la mezza ammissione di Spalletti. Che ci porta così ad immaginare una partenza da titolare dell’ex Monaco, al rientro dopo l’infortunio. Con Politano schierato per l’occasione alle sue spalle, accentrandosi per far spazio sulla destra a Candreva. Con Perisic, ovviamente, dall’altro lato. Se queste idee dovessero essere confermate, nel centrocampo a due agirebbe Borja Valero insieme a Vecino, lasciando quindi Skriniar bello tranquillo al centro della difesa. Perché è vero che “in Nazionale ha giocato spesso a centrocampo”, ma è innegabile che il suo habitat naturale resti la difesa. Con De Vrij al suo fianco e la coppia Soares-D’Ambrosio ai lati. Un undici ‘rattoppato’, è vero, ma sul quale Spalletti ha un pensiero chiaro e preciso: “Abbiamo tutti quelli che ci servono per vincere la partita”.

Questo il probabile undici dell’Inter contro l’Eintracht: Handanovic; Soares, Skriniar, De Vrij, D’Ambrosio; Vecino, Borja Valero; Candreva, Politano, Perisic; Keita.