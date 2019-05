Stesso presente, futuro diverso. Inglese-Sepe, tra Napoli e Parma

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo una stagione insieme a Parma, entrambe in prestito con cartellino di proprietà del Napoli, dovrebbero separarsi le strade di Luigi Sepe e Roberto Inglese. Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, il portiere dovrebbe essere riscattato dal club parmigiano per una cifra vicina ai 6 milioni di euro. L’attaccante, invece, tornerà a Napoli: il suo costo si aggira intorno ai 20 milioni e non rientra nei parametri del club emiliano.