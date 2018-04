Stesso ruolo, interpretazione diversa. Inter-Juve è anche Icardi-Higuain

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Due centravanti nel vero e proprio senso della parola. La sfida fra Inter e Juventus sarà anche questo. Da una parte Mauro Icardi, capitano e uomo simbolo del nuovo corso interista. Dall'altra Gonzalo Higuain, l'acquisto più costoso della storia bianconera. Due attaccanti col gol nel sangue che inevitabilmente catalizzeranno sulle loro spalle gran parte dei giochi offensivi delle rispettive squadre. Con qualche differenza: Icardi era ed è ancora un implacabile uomo d'area di rigore che spesso si 'estranea' dalla costruzione del gioco. Un finalizzatore ultimo, un cannoniere implacabile che in campionato ha già esultato 26 volte. Il numero 1 alla voce assist per i compagni, però, la dice lunga sul suo tipo di gioco. Dall'altra parte Higuain, un giocatore che negli ultimi mesi ha in parte arretrato il proprio raggio d'azione andando spesso sulla trequarti, ma perché no pure a centrocampo, per lavorare palloni da servire ai compagni di reparto. I suoi gol in campionato sono meno rispetto a quelli dell'interista, 'solo' 15, ma i 7 assist spiegano meglio delle parole quanto detto fin qui. Stesso ruolo ma interpretazioni diverse insomma. Quel che non cambieranno invece saranno i tanti riflettori puntati sui due numeri 9, le vere star della serata del Meazza.